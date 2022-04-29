‘Ağlayan gelinler’ Van’ı da süsledi

Halk arasında, ‘ağlayan gelin’ olarak da bilinen ters laleler bu ay Türkiye’nin birçok kentini olduğu gibi Van’ı da süsledi.

Fotoğraflar: AA

Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi’nde açan ters laleleri görenler gözünü alamıyor. Benzersiz çiçeklerden biri olan ters laleler sadece mahalle sakinlerinin değil başka yerlerde yaşayanların da ilgisini çekiyor.

Çok sayıda kişi bu güzel manzaradan mahrum kalmamak için mahalleye akın ediyor.

Yöre sakinlerinin özenle koruduğu, kırmızı, sarı, bordo renklerindeki ters laleler bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Fotoğraf tutkunlarının karelerineyse zaman zaman mahalledeki sevimli kediler de giriyor.