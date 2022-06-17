Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar evinde ölü bulundu

Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar (46) evinde ölü bulundu.

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Çağlar’ın bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara yanıt alınamaması üzerine polise haber verildi.

Hakim, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Adliyedeki bazı hakim ve savcılar da ölüm haberi üzerine Çağlar’ın evine gitti.

Çağlar’ın başkanı olduğu mahkemede ‘anayasal düzene karşı işlenen suçlar’ ve ‘FETÖ’ davaları görülüyordu.