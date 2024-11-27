Ağır ceza başkanı, evli savcıyla yakalanınca balkondan atladı: Ağır yaralı

Ankara Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesi başkanı, aynı adliyede görevli savcıyla iddiaya göre birlikteyken Yargıtay’da görevli hakim eşi tarafından basıldı. Ağır ceza mahkemesi başkanı panikle balkondan aşağı atladı. Hakim, savcı kocasını ağır ceza başkanıyla yakaladı:

Fotoğraf: AA

Ekol TV‘den İlker Turak’ın haberine göre Ankara Adliyesi’nde görevli ağır ceza mahkemesi başkanı Y.G. ile (kadın) aynı adliyede görevli savcı H.C. (erkek) iddiaya göre birlikteydi. H.C.’nin Yargıtay’da tetkik hakimi olarak görev yapan eşi, ikiliyi aynı evde görene kadar ilişkiden habersizdi.

Edinilen bilgiye göre savcı H.C. ile eşi Yargıtay Tetkik Hakimi N.D. arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Çift boşanma aşamasındaydı. Savcı H.C. başka bir eve taşındı.

Olay günü ağır ceza mahkemesi başkanı Y.G., savcı H.C. ile aynı binada yaşayan bir akrabasını ziyarete gitti. O ziyaret sırasında karşılaşmalarının ardından savcı, ağır ceza mahkemesi başkanını kahvaltıya davet etti ve daveti kabul edildi.

Dakikalar sonrasında boşanma aşamasındaki eş N.D. dairenin kapısını çaldı ve kapı açılmayınca ısrar etti. Öfkeli eş kapı açılınca eşini ağır ceza mahkemesi başkanıyla gördü. Başkan panikle kendini balkondan aşağı bıraktı ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Y.G.’nin birçok kemiğinde kırık tespit edildi ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

Y.G’nin tedavisi devam ederken çift boşandı. Savcı H.C. ise güz kararnamesiyle Şanlıurfa’ya atandı.







