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Yaramazlara biraz batar!

Ağbaba’dan Soylu’ya: Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutanların işidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’e gitmesini ‘mekan basma’ olarak yorumlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Fotoğraflar: DHA/Reuters (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, bugün saat 11:00’de kendisine randevu vermeyen TÜİK’in genel merkezine gitmişti. Ancak CHP lideri ve ekonomi kurmaylarına kapı açılmamıştı.


Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ana muhalefet partisi genel başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez” ifadesini kullanmıştı.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba’ysa bakanın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “Ana muhalefet partisi, kamu adına hesap sorma yetkisine sahiptir. Bunu sen de çok iyi biliyorsun ama korkudan ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir. Hesap vereceksiniz!

Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Ana muhalefetin genel başkanı mekan basmaya gitmez

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