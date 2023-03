Agatha Christie romanlarına ‘güncelleme’ geldi

Polisiye türünün ünlü yazarı Agatha Christie’nin çok sayıda romanı, bugünün dünyasında ‘saldırgan ve ayrımcı’ sayılan dilden arındırılarak yeniden basılıyor.

Britanyalı yazar Agatha Christie. Fotoğraf: Reuters

Ünlü yazarların klasik eserlerinin günümüzün ‘değer ve hassasiyetlerine’ göre yeniden düzenlenmesinde sıra Agatha Christie romanlarına geldi.

The Guardian’ın haberine göre Britanyalı yazarın, 1976 yılında ölene kadar yazdığı çok sayıda dedektif romanı, etnik kökene yapılan atıflar, hakaretler ve saldırgan ifadelerden arındırılarak yayıncı HarperCollins tarafından yeniden basıldı.

Düzenlemelerde; karakterlerden ‘Yahudi‘ veya ‘Çingene‘ diye bahsedilen, siyah bir karakterin gövdesini ‘siyah mermer’e benzeten, bir yargıcın kişiliğini ‘Hint mizacı’ olarak tanımlayan bölümler çıkartıldı. Siyahları aşağılama amacıyla kullanılan sözcükler de günümüzde kullanılan ifadelerle değiştirildi.

İlk değil, muhtemelen son olmayacak

Romanların günün hassasiyetlerine göre yeniden düzenlenmesi ilk değil. Geçtiğimiz aylarda Britanyalı yazarlar Roald Dahl ve Ian Fleming’in kitapları için de benzer değişiklikler yapılmıştı.

Kalemiyle dünyanın en ünlü casusu James Bond’u yaratan Ian Fleming’in kitaplarındaki değişiklikler yapılırken, yazarın ölmeden önceki arzusunun da bu yönde olduğu belirtilmişti.

Çocuk kitabı yazarı Roald Dahl’ın kitaplarındaki değişikliklikler ise tartışma yaratmış, sonrasında yayıncı Penguin, kitapların hem orijinallerini hem de hassas okurlar için hazırlanan edisyonlarını basma kararı almıştı.

Christie’nin romanlarının içeriği ilk kez değiştiriliyor ancak 1939’da yazdığı ve Türkçe’ye ’10 Küçük Zenci’ olarak çevrilen kitabın adı 1977’den sonra değiştirilmiş, ‘And Then There Were Non’ adıyla basılmıştı.