Agatha Christie dizisi şekilleniyor: Star Wars’ın yıldızı Daisy Ridley başrolde

Polisiye edebiyatın kilometre taşlarından Agatha Christie’nin, bu kez anlatıcısı değil kahramanı olduğu ‘The Christie Affair’ dizisinin kadrosuna Daisy Ridley katıldı.

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‘Star Wars’ filmlerinde canlandırdığı ‘Rey’ karakteriyle ünlenen Daisy Ridley, hazırlıkları Aralık 2021’den bu yana süren Agatha Christie’nin kayboluşunu anlatan romandan uyarlanan ‘The Christie Affair’ dizisinde rol alacak.

Nina de Gramont’un kaleme aldığı ve Şubat ayında raflarda yerini alan kitap, 1926’da geçiyor ve ‘Agatha Christie’nin bir anda kayıplara karışmasını takip eden 11 günlük olaylar zincirini’ merkeze alıyor.

‘Testament of Youth’, ‘Love’, ‘Rosie’ ve ‘Calender Girls’ gibi romanları ekrana taşıyan Juliette Towhidi’nin senaryosunu üstlendiği dizide olaylar yazarın partneri Archie Christie’nin ‘metresi’ Nancy Neale’nin, kurgu bir versiyonundan aktarılacak.

Deadline’ın aktardığına göre yönetmen koltuğunda kimin ya da kimlerin yer alacağı bilinmezken, Daisy Ridley’ın dizide ‘Nancy Neale’ karakterini canlandıracağı ve yapımcılardan birisi olacağı aktarıldı.

Agatha Christie’yi ise kimin oynayacağı henüz bilinmiyor.