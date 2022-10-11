Hercule Poirot bu kez katili Venedik’te verilen bir partide bulacak

Agatha Christie’nin ünlü kurgu karakteri dedektif Hercule Poirot’yu canlandıran Kenneth Branagh’e çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak filmde Tina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh gibi oyuncular eşlik edecek.

(soldan sağa) Kenneth Branagh, Tina Fey, Jamie Dornan. Fotoğraflar: IMDB

Daha önce Doğu Ekspresinde Cinayet (2017) ve Nil’de Ölüm (2022) filmlerinde Hercule Poirot’yu canlandıran Britanyalı oyuncu Kenneth Branagh, çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak ‘A Haunting in Venice’ filminde üçüncü kez Hercule Poirot olacak.

Emekli bir dedektif olan Belçikalı Hercule Poirot, Agatha Christie’nin ‘Cadılar Bayramı Partisi’ romanından esinlenilen filmde, Venedik’te bir parti sırasında cinayet işlenen eve çağrılır.

Kenneth Branagh Doğu Ekspresi’nde Cinayet’te. Fotoğraf: IMDB

İlk iki filmin yaratıcı ekibi bu filmde de var. Senaryoyu Michael Green yazıyor. Yapımcı Judy Hofflund, yönetici yapımcılar Louise Killin ve James Prichard.Ridley Scott, Simon Kinberg ve Mark Gordon da film ekibinde yapım ekibinde.

2023’de gösterime girecek filmin oyuncu kadrosunda Tina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh gibi isimler var.