Hugh Laurie, Agatha Christie romanını ekrana taşıdı

‘House‘ dizisiyle tanınan Britanyalı oyuncu Hugh Laurie favori Agatha Christie romanını ekrana taşıdı: ‘Neden Evans’a Sormadılar?’

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Laurie’nin yazıp yönettiği mini dizide oyuncu aynı zamanda yapımcılığı ve yardımcı rollerden birini üstleniyor.

Dizinin yayınlanmasına bir gün kala Reuters’a konuşan 62 yaşındaki oyuncu, Christie’nin romanının uzun zamandır tutkunu olduğunu anlattı.

1934 tarihli roman ve uyarlama dizisi, Bobby Jones’un uçurumda ölmek üzere olan bir adamı bulmasını merkeze alıyor. Hiç tanımadığı bu adamın son sözleri romana adını veren gizemli soru oluyor: “Why didn’t they ask Evans” (Neden Evans’a sormadılar?) Bobby çocukluk arkadaşıyla birlikte bu gizemi çözmeye çalışır.

BritBox platformunda yayınlanmaya başlayan dizinin başrollerinde Will Poulter, Lucy Boynton, Emma Thompson, Jim Broadbent ve Paul Whitehouse var.