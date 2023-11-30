Ağaç dallarına takılan paraşütçü kurtarıldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde ağaç dallarına takılan paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
AA’nın haberine göre ilçenin Çivril Mahallesi’nde tepeden yamaç paraşütü ile atlayan Mustafa Demir, rüzgarın etkisiyle savruldu.
Müsait bir alana iniş yapmaya çalışan paraşütçü, ağacın dallarına takıldı.
Ağaçta asılı kalan paraşütçüyü görenler, 112’ye ihbarda bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, paraşütçüyü yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtardı.
Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.