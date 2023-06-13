Afyonkarahisar’da heyelan: Bir ölü, bir yaralı

Afyonkarahisar-Denizli karayolunda heyelan nedeniyle iki aracın toprak altında kalması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Dazkırı’da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli karayolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen iki araç toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan araçlarda bir kişinin cesedine ulaşıldı, bir kişi de yaralı çıkarıldı.

Öte yandan, karayolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı.