Afyonkarahisar’da eşini silahla yaralayan erkek tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde eşini tabancayla yaralayan erkek tutuklandı.
Yeşilyurt köyünde yaşayan D.Ç., dün kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi E.Ç.’yi kayınvalidesinin evinde tabancayla yaralamış, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Jandarma’daki işlemleri tamamlanan D.Ç., Çay Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan silahla yaralanan E.Ç.’nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.