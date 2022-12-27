Afyonkarahisar’da AKP’li belediye A101 şubesini mühürledi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, AKP’li belediyenin zabıta ekipleri tarafından A101 zincir marketlerinin şubesi mühürlenerek faaliyetlerine ara verildi.

AKP’li belediyenin mühürlediği A101 şubesi. (Fotoğraf: AA)

AA’ya konuşan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, zabıta ekiplerince denetlenen bir zincir marketi mühürlediklerini söyledi: “Denetimler sonucunda kanunun emrettiği şekilde önceki yıllarda da çok defa marketlere ceza yazdık ve yine önceki yıllarda da market kapatma cezası uygulamıştık. Ekiplerimizin denetimleri sonucu bir zincir marketi mühürledik.”

BİM hedefteydi

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yakın tarihteki açıklamalarıyla artan hayat pahalılığından ‘üç harfliler’ diye adlandırdıkları zincir marketleri sorumlu tuttu. İki liderin kastettiği marketler A101, Şok ve BİM.

BİM yöneticisi ve Gıda Perakendecileri Derneği’nin eski başkanı Galip Aykaç, Bahçeli’nin “Zincir marketlerin FETÖ’yle irtibatı araştırılması gerekmekte. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemeli” sözlerine “Üç harfliler diye bizleri farklı yere koymaya çalışanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar, kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde art niyet ve algı yönetimi vardır” diye yanıt vermişti.

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ertesi gün Aykaç’ı tehdit etmişti: “Halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız.”

Aykaç daha sonra Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa etmişti.