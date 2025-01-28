Afrika'dan gelen basınç Ankara'da hava kalitesini düşürdü

Afrika’dan gelen yüksek basınç, birçok ilde sise, pusa ve hava kalitesinde yer yer azalmaya neden oldu. Basınç, Ankara’da bazı kesimlerde hava kalitesini turuncu kodla ‘hassas’ düzeye düşürdü.
Afrika’dan gelen yüksek basınç nedeniyle ülkede birkaç gündür sis ve pus etkili.
Deniz seviyesine göre 1013 milibarın üzerinde ölçülen Türkiye’deki yüksek basınç, kentlerde hava kalitesinin düşmesine, birçok ilde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) ile anlık olarak hava kalitesi verileri takip edilebiliyor.
Ülke genelindeki 382 izleme istasyonundan iletilen veriler, şehirlerin hava kalitesini gösteriyor ve sistemde buna göre sağlık uyarıları da yer alıyor.
İstasyonlar, ölçülen hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriyor.
Ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, bugün Ankara’da semtlere göre farklılık gösterdi.
12.00’de başkentin bazı ilçelerindeki hava kirliliği oranları şöyle:
- Çankaya: Yüzde 111
- Bahçelievler: Yüzde 114
- Ulus: Yüzde 114
- Batıkent: Yüzde 105
- Keçiören: Yüzde 102
Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:
- 0 ile 50 arası: temiz (yeşil)
- 51 ile 100 arası: orta (sarı)
- 101 ile 150 arası: hassas (turuncu)
- 151 ile 200 arası: sağlıksız (kırmızı)
- 201 ile 300 arası: kötü (mor)
- 301 ile 500 arası: tehlikeli (kahverengi)