Afrika'dan gelen basınç Ankara'da hava kalitesini düşürdü

Afrika’dan gelen yüksek basınç, birçok ilde sise, pusa ve hava kalitesinde yer yer azalmaya neden oldu. Basınç, Ankara’da bazı kesimlerde hava kalitesini turuncu kodla ‘hassas’ düzeye düşürdü.

Fotoğraf: AA

Afrika’dan gelen yüksek basınç nedeniyle ülkede birkaç gündür sis ve pus etkili.

Deniz seviyesine göre 1013 milibarın üzerinde ölçülen Türkiye’deki yüksek basınç, kentlerde hava kalitesinin düşmesine, birçok ilde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) ile anlık olarak hava kalitesi verileri takip edilebiliyor.

Fotoğraf: UHKİA

Ülke genelindeki 382 izleme istasyonundan iletilen veriler, şehirlerin hava kalitesini gösteriyor ve sistemde buna göre sağlık uyarıları da yer alıyor.

İstasyonlar, ölçülen hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriyor.

Ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, bugün Ankara’da semtlere göre farklılık gösterdi.

12.00’de başkentin bazı ilçelerindeki hava kirliliği oranları şöyle:

Çankaya: Yüzde 111

Bahçelievler: Yüzde 114

Ulus: Yüzde 114

Batıkent: Yüzde 105

Keçiören: Yüzde 102

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: