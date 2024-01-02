Ankara'da hava kirliliği 'orta seviyede'

Başkentin hava kirliliği, gün içinde yüzde 55 ile yüzde 85 aralığında ‘orta seviyede’ ölçüldü.

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Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün son teknolojiyle geliştirdiği 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerlerinin tespitini sağlayan NEFES uygulamasıyla şehirlerin hava kalitesi takip ediliyor.

AA’nın haberine göre Ankara’da bugün özellikle sabahın erken saatlerinde oluşan sis tabakası görüş mesafesini düşürdü.

Ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, gün içinde Ankara için farklılık gösterdi.

Çankaya ilçesinde öğle saatlerinde yüzde 55 olarak ölçülen hava kirliliği, öğleden sonra Ulus’ta yüzde 85’e çıktı.

Uygulamada yüzde 51-100 arasındaki oranın ‘orta’ seviyede değerlendirildiği, bunun kabul edilebilir düzeyde olduğu ancak hava kirliliğine hassas grupların bu durumdan orta düzeyde etkilenebileceği uyarısı yer aldı.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: