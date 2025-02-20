AfD Türklerden oy istiyor: Seçim kampanyasında geleneksel aile vurgusu

Almanya 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçime hazırlanıyor. Ülkedeki Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan gelen göçmenlerin yüzde 20’sinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif’i (AfD) destekleyeceği tahmin ediliyor.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 27 Aralık’ta 20’nci dönem Federal Meclis’i dağıtmış ve 23 Şubat 2025’te erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Genel Başkanı Aslıhan Yeşilkaya Yurtbay, Türkiye kökenliler arasında da AfD’ye sempati besleyenler olduğunu söyledi.

DW Türkçe’nin AFP’den aktardığına göre Yurtbay, AfD’nin doğrudan Türkçe seçim kampanyası yürüten tek parti olduğunu ve TikTok’tan gençlere ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Göçmenlerin yüzde 20’si AfD’ye oy verebilir

Federal İstatistik Dairesi Almanya’da göçmen kökenli seçmenlerin sayısının yaklaşık 7 milyon olduğunu açıkladı. 2021’de yapılan genel seçimlerden sonra yaklaşık 500 bin kişinin Alman vatandaşlığına geçtiği biliniyor.

Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (DeZIM) ocakta yayınlanan araştırmasına göre Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan gelenlerin yaklaşık 20’si AfD’ye oy vermeyi düşünüyor.

Türkiye’den göç edenlerin sayısı 2,5 ila 3 milyon. Yaklaşık 59,2 milyon seçmenin olduğu Almanya’da, Türkler de en büyük seçmen gruplarından biri.

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Almanya’da Türkler önceki seçimlerde çoğunlukla Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) oy veriyordu. Fakat Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (DIW) 2021’de yaptığı bir araştırma, göçmen kökenlilerin SPD’ye olan ilgisinin azaldığını gösterdi.

Uyum Medya Servisi (Mediendienst Integration) Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Müslüman seçmenlerin oy verme davranışlarını analiz etti. Buna göre en çok oy alan partiler sol popülist Sahra Wagenknecht ittifakı (BSW) ile göçmenlerin kurduğu Dava Partisi oldu. Her iki partinin de Müslüman seçmenler arasındaki oy oranı yüzde 17. Müslümanların yüzde 15’i muhafazakar Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine, yüzde 13’ü SPD’ye ve yüzde 3’üyse AfD’ye oy verdi.

AfD, Erdoğan destekçilerinden de oy istiyor

Aşırı sağcı AfD, son anketlere göre yüzde 20 civarındaki oy oranıyla ikinci parti. AfD’nin güçlenmesi bazı göçmenler arasında kaygı da yaratıyor.

Ancak AfD, göçmen kökenli seçmenlere seslenen kampanyalar da yürütüyor. AfD’nin milletvekili adayı Maximilian Krah özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan destekçilerine hitap ediyor. Krah, Tiktok’taki videolarından birinde ataerkil rol dağılımının olduğu geleneksel aile yapısını teşvik ediyor, toplumsal cinsiyeti eleştiriyor.

AfD Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla da daha önce “Göç geçmişi olan vatandaşlara açıkça şunu söylüyoruz: Siz bize aitsiniz, Almanya’ya aitsiniz, bizimle birlikte bu ülke için çaba gösterin” demişti.