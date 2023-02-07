AFAD’ın havalimanı çağrısı: Gönüllüler geldi, yetkili yok

MEHMET BARAN KILIÇ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam İstanbul’daki gönüllülerini, deprem bölgesine gönderilmek üzerek havalimanlarına çağırmıştı. Havalimanına giden gönüllüler büyük bir koordinasyonsuzlukla karşılaştı. Deprem bölgesine gitmek için uçakla Elazığ’a gönderilen gönüllüler AFAD yetkiliyse karşılaşamadı.

Diken’e ulaştırılan fotoğraf. Sabiha Gökçen. Sabah 6:20 civarı

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde en az 285 artçı deprem meydana geldi. 7 Şubat 12:41 itibariyle ölü sayısı 3 bin 432. 11:37 itibariyle yaralı sayısı 20 bin 534. 9:35 itibariyle yıkılan bina sayısı 5 bin 775.

6 Şubat saat 10 civarı AFAD, gönüllülerine SMS yoluyla çağrıda bulundu. Mesaja göre AFAD, gönüllülerini deprem bölgesine gönderilmek üzere Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’na çağırıyordu.

AFAD’ın çağrısı

AFAD’ın çağrısıyla yüzlerce gönüllü havalimanlarına akın etti. Ancak gönüllüler, büyük bir koordinasyonsuzlukla karşılaştı.

Havalimanına gelenler uzun süre bilgilendirilmeden bekletildi. Diken’e konuşan gönüllüler, AFAD yetkilisi dahi göremediklerini belirtti. Gönüllüler, uzun süre bekletilmelerini “Çağırıyorsunuz, yardım etmek istiyoruz ama göndermiyorsunuz” diye protesto etti. Havalimanı görevlileri tek tük açıklamalarda bulundu. Bazı gönüllülerse organizasyonsuzluktan dolayı evlerine geri döndü. Gönüllüler herhangi bir yönlendirmenin de olmadığını söyledi. Uçağa binmek için dokuz saat bekleyenler bile oldu.

İlk uçak kalkışlarıysa bu sabah saatlerindeydi.

Gece 3-4 gibi Sabiha Gökçen’e varan ve bu sabah saat 8:30’da uçağa binip 12:30 civarında Elazığ’a inen bir gönüllüyse burada herhangi bir AFAD yetkilisinin olmadığını, havalimanı görevlilerin de durumundan haberdar olmadığını söyledi. Diken’e konuşan gönüllü “Kimse bir şey bilmiyor, Erzincan AFAD’dan yetkili yok. Valiliğe ulaşılmaya çalışılıyor. Nasıl bir koordinasyon var bilmiyoruz” dedi.

Gönüllü ayrıca “Buradan yakın illere dağıtılma ihtimalimiz konuşuluyor ama her şey o kadar plansız ki belli ki bizi uçağa bindirirken havalimanındaki kitleyi dağıtmaktan başka amaçları yokmuş” dedi.

Gönüllü, Erzincan’a indiklerinde havalimanında dağıldıklarını ve birlikte durmadıklarını da aktardı. Şu an deprem bölgesine gönderilmeyi bekliyor.

İstanbul’daki havalimanlarında da gönüllü yoğunluğu hala devam ediyor.

Güncelleme: Gönüllü, diğer gönüllülerle beraber 13:45’e doğru otobüslere bindirilip Erzincan’daki AFAD binasına getirildi. Burada toplatılan gönüllülerin diğer illere girmesi için gerekli izin işlemleri yapıldı. Bu işlem 15:00’e doğru bitti. Sonrasında da deprem bölgesine gitmek için harekete geçti.