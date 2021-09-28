AFAD’a Katar’dan 265 milyon lira bağış

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan bağışların tutarını paylaştı. Katar’dan da 265 milyon lira destek geldiği belirtilerek teşekkür edildi.

Afetler yaşandığı sırada vatandaştan SMS yoluyla 10 lira bağış isteyerek tepkilere neden olan AFAD, hesaba yatan bağışların miktarını paylaştı.

AFAD: Katar’a teşekkür ediyoruz

Buna göre yangın ve sel afeti destek hesaplarına 902 milyon 863 bin 848 lira para yattı. Bunun haricinde de Katar 265 milyon lira bağış yaptı. AFAD’ın sosyal medya hesabından “Katar Devleti’ne teşekkür ediyoruz” mesajı paylaşıldı.