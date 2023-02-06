AFAD’a göre herhangi tsunami tehlikesi yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem nedeniyle bir tsunami tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

AFAD, tsunami riski olmadığını belirtti. (AA)

AFAD’ın Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz’de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmuştu: “Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD daha önce depremin şiddetini 7,4 olarak duyurmuştu.

Kandilli Rasathanesi’ne göreyse depremin merkezi Gaziantep.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin Gaziantep’te olduğunu, 7,8 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

Deprem Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. En büyüğü 6,6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, can kaybının 912’ye yükseldiğini açıkladı.

13:24’teyse Kahramanmaraş’ta 7,6’lık bir deprem daha meydana geldi.