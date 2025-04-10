AFAD, yağış beklenen 31 ili uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yağış beklenen 29 il için ‘sarı’, Hakkari ve Van içinse ‘turuncu’ kodlu uyarı verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kodla uyardığı iller:

Niğde

Kayseri

Sivas

Tokat

Ordu

Giresun

Gümüşhane

Trabzon

Rize

Artvin

Ardahan

Kars

Erzurum

Iğdır

Ağrı

Muş

Bingöl

Elazığ

Bitlis

Siirt

Batman

Diyarbakır

Adıyaman

Hatay

Gaziantep

Kilis

Şanlıurfa

Mardin

Şırnak

MGM’nin turuncu kodla uyardığı iki il:

Hakkari

Van

AFAD açıklamasında söz konusu illerin valiliklerine bilgi verildiği belirtildi ve şöyle dendi:

“Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”