AFAD, yağış beklenen 31 ili uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yağış beklenen 29 il için ‘sarı’, Hakkari ve Van içinse ‘turuncu’ kodlu uyarı verildiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sarı kodla uyardığı iller:
- Niğde
- Kayseri
- Sivas
- Tokat
- Ordu
- Giresun
- Gümüşhane
- Trabzon
- Rize
- Artvin
- Ardahan
- Kars
- Erzurum
- Iğdır
- Ağrı
- Muş
- Bingöl
- Elazığ
- Bitlis
- Siirt
- Batman
- Diyarbakır
- Adıyaman
- Hatay
- Gaziantep
- Kilis
- Şanlıurfa
- Mardin
- Şırnak
MGM’nin turuncu kodla uyardığı iki il:
- Hakkari
- Van
AFAD açıklamasında söz konusu illerin valiliklerine bilgi verildiği belirtildi ve şöyle dendi:
“Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”