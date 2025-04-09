İstanbul'a sağanak Ankara'ya kar uyarısı

İstanbul’da yarın sağanak, Ankara’da cuma kar bekleniyor. İç kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde serin havanın devam edeceğini ve yağışların cumartesiye kadar süreceğini söyledi:

“Yağışların, yarın, İç Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, cuma günüyse iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz.”

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirten Macit, “Önümüzdeki haftanın başına kadar sıcaklıklarda herhangi bir artış beklemiyoruz, yurdun batı kesimleri pazartesiden itibaren ısınmaya başlayacak” dedi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yarın toz taşınımı etkili olacak.

Cuma Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nin tamamında ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar beklendiğini belirten Macit, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşebileceğini söyledi.

Kar yağışlarının görüleceği yerlerde ulaşımda aksamalar da bekleniyor.

Macit, ayrıca Bolu Dağı geçidinde cuma yoğun kar yağışının etkili olacağını söyledi.

Ankara’da sıcaklıklar cuma ve cumartesi akşamı sıfırın altında 2 ila 3 derece olacak.

İstanbul’daysa yarın sağanak bekleniyor.