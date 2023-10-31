AFAD başkanından Haluk Levent’e ‘teşekkür’ ziyareti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent’le görüştü.

Fotoğraf: Twitter

AFAD’ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Memiş’le Levent’in AFAD Başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan iyileştirme çalışmaları, AFAD Başkanlığı ile Ahbap Derneği arasında devam eden işbirliğinin geliştirilmesi ve Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında “Afet ve acil durumlardaki işbirliği ve gayretleri için Sayın Haluk Levent nezdinde tüm Ahbap ailesine teşekkür ederiz. Birlikte güçlüyüz” dendi.