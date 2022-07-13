Adnan Oktar soruşturmasında üç şüpheliye tutuklama

Adnan Oktar’ın örgütüne açılan soruşturmada firari olarak dört yıldır aranan ve 5 Temmuz’da gözaltına alınan iki kardeş ve onları sakladığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Adnan Oktar. (Fotoğraf: DHA / Arşiv)

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında 2018’den bu yana aranan Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşler ile onları sakladığı iddia edilen Paşa D. bulunarak gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı.

Ne olmuştu?

Adresteki aramada, bir ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 194 mermi, 10 bin 465 dolar, 310 avro, 4 bin 75 lira ile çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konmuştu.

Erol Ş. ve Orkun Ş. kardeşlerin, örgütün ‘turnike’ olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde oldukları, haklarında çok sayıda cinsel saldırı şikayeti bulunduğu ortaya çıkmıştı.