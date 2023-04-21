Adnan Gümüş: 1.3 miyon çocuğa tatil haram

Eğitim istatistiklerinde ortaöğretimden mezuniyet oranı yüzde 77.90 olarak geçmiş durumda. Zaten daha en baştan yüzde 22.1’lik, çağ nüfusu (o yaş grubu) 1 milyon 250 bin kabul edilirse her sene 275 binlik kayıp var.

Dahası mezuniyetin niteliği sorununda yatıyor, mezun nedir, ortaöğretim mezunu nedir?

MESEM-Mesleki Eğitim Merkezleri birer okul mudur? Çıraklık yapan ortaöğretim mezunu mudur? Haftada bir gün okula gelen bir liseyi bitirmiş mi olmaktadır?

9. sınıftan, 14 yaşından başlayarak dört yıl boyunca haftanın dört günü, yazı ara tatili olmaksızın bir esnaf yanına, bir işyerine giden çocuk evden çıkarken okula mı gidiyorum diyordur acaba?

Esnaf yanı, bir kuaför, bir manifaturacı, bir ticarethane, bir işyeri okul mudur?

Dört yıl boyunca haftanın dört günü bir kuaföre çalışmaya giden çocuk okula mı gitmiş sayılıyor, eğer MEB tarafından okula gitmiş sayılıyorsa o halde tüm çalışanlar bir okulda mı bulunuyor?

Sözün özü, MESEM yeti-bilgi-beceri-duyarlılık çokluğu olmadığı gibi, bırakın düşünmeyi, 14-17 yaşında sömürüye konu edilen çocukların dinlenmeye bile vakitleri yok.

Adnan Gümüş’ün yazısı