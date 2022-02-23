Adliye yemekhanesinde tepki çeken ‘avukat tarifesi’nde 2 No’lu baro araya girmiş

Ankara adliyesinde avukatların tepkisini çeken yeni yemekhane fiyatlarında indirime gidildiği duyuruldu.

Yeni fiyat tarifesine göre yemekhanede avukatlardan 33 lira istenirken, misafirler 22 lira ödeyecekti. Hizmetliler/personellerle hakim/savcılardansa 8 ila 22 lira ücret talep ediliyordu.

Adliyedeki yemekhanede avukatlardan istenen ücret tepkilere neden olmuş, Avukat Hakları Grubu, Twitter üzerinden yeni tarifeyi paylaşarak “Avukatların aynı yemeğe personel ücretinin iki, ‘misafir’ ücretinin dahi 1,5 katını ödemesi kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı.

AA’ya konuşan Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, Ankara Adliyesi Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yeni yıl yemek ücretlerinin güncellendiğini, bunun sonucunda avukatların ödeyeceği miktarın 33 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Avukatların, personel ve misafirlere göre daha çok ücret ödemek zorunda bırakıldığını anlatan Korkmaz, baro yönetimi olarak bu durum karşısında sessiz kalmadıklarını ifade etti.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüklerini belirten Korkmaz şöyle konuştu: “Ankara 2 No’lu Baro Başkanlığı olarak, kurulduğumuz günden bu yana meslektaşlarımızın sesi olmak için çaba gösteriyoruz. Onların talebi doğrultusunda adalet bakanımızla yaptığımız görüşme sonucunda, yemek ücreti 22 liraya indirildi. Bu şekilde yemek ücretlerinin hakim ve savcılarla eş değer konuma çekilmesi hakkaniyetli bir yaklaşım olmuştur.“