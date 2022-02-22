Adliyedeki yemekhane ücreti avukatları kızdırdı

Ankara adliyesinde geçilen yeni yemekhane tarifesinde avukatlar için istenen ücret sosyal medyada tepki çekti.

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Avukat Hakları Grubu, Twitter üzerinden yeni tarifeyi paylaştı.

Buna göre avukatlar için 33 lira istenirken, misafirler 22 lira ödeyecek. Hizmetliler/personeller ile hakim/savcılardan ise 8 ila 22 lira arasında ücret talep ediliyor.

Paylaşımda, adliyelerin avukatların çalışma yeri olduğu belirtilerek “Avukatların aynı yemeğe personel ücretinin 2, ‘misafir’ ücretinin dahi 1.5 katını ödemesi kabul edilemez” dendi.