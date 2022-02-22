Adliyedeki yemekhane ücreti avukatları kızdırdı

Ankara adliyesinde geçilen yeni yemekhane tarifesinde avukatlar için istenen ücret sosyal medyada tepki çekti.
Avukat Hakları Grubu, Twitter üzerinden yeni tarifeyi paylaştı.
Buna göre avukatlar için 33 lira istenirken, misafirler 22 lira ödeyecek. Hizmetliler/personeller ile hakim/savcılardan ise 8 ila 22 lira arasında ücret talep ediliyor.
Paylaşımda, adliyelerin avukatların çalışma yeri olduğu belirtilerek “Avukatların aynı yemeğe personel ücretinin 2, ‘misafir’ ücretinin dahi 1.5 katını ödemesi kabul edilemez” dendi.