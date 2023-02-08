Diken

Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman’daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman’da, 3,5 yaşındaki çocuğun enkazdan kurtarılmasından yarım saat sonra annesine de ulaşıldı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Eski Saray Mahallesi’ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık’ın annesi olduğu öğrenildi.

Deprem

3’üncü gün | Depremlerde ölü sayısı artıyor

6 Şubat depremleri: İkinci gün neler yaşandı?

6 Şubat depremleri: İlk gün neler yaşandı?

SON HABERLER

48’inci saatte gelen kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay’da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.