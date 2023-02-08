Adıyaman’da bir çocuk enkazdan 47 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan altı yaşındaki çocuk, 47 saat sonra kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 şehirde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu’nun Taşköprü Belediyesinden Adıyaman’ın Besni ilçesine giden dört kişilik itfaiye ekibi ilk depremden 47 saat sonra altı yaşındaki Hacer Kaçmaz’ı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Hacer Kaçmaz’dan üç saat önce annesi Rukiye Kaçmaz da Taşköprü belediyesi itfaiye ekipleri tarafından aynı binadan kurtarılmıştı.