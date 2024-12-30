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Yaramazlara biraz batar!

Adem Taşkaya: Türkiye'nin güvenlik paradigması, yani Kırmızı Kitap çalışmaları yeniden başladı

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Türkiye’nin güvenlik paradigması, yani Kırmızı Kitap olarak adlandırılan MGSB- Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin belirli dönemlerde güncelleştirilmesi çalışmaları yeniden başladı. Son halini alması biraz zaman alacağı öngörülüyor.


Genelkurmay, Bakanlıklar, MİT Başkanlığı; bu belge perspektifinde ülkemizin güncel genel politik ve stratejik konumunu belirlerler. Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği, menfaatleri, refahı, milli hedefleri, izlenecek yol haritaları, ülkesel çıkarları, iç ve dış güvenlik hedefleri MGSB’nin belirli hassasiyetleri noktasında değişken bir yol gösterdiği için belirli dönemlerde hep değişiklikler göstermiştir.

Türkiye iç tehditlerinin en önemlileri Bölücü Terör ve İrtica haricinde, dış etken olarak Türkiye’nin geçmişte Sovyetler Birliği tehditleri, Yunanistan, Kafkasya ve Orta Asya’da yeni devletlerin doğması, Ortadoğu’da Körfez Savaşları, Kafkaslarda Çeçenistan, Balkanlarda Bosna Hersek (Kosova)’da farklı grupların ortaya çıkması, siyasi boşluk, ülkemizi dolaylı yönden etkileyecek riskler, ülkemizi bu bölgelerde aktif olmaya itmiştir.

Arap Baharı ile başlayan Tunus, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Moritanya, Sudan, Umman, Yemen, Mısır, Fas, Suriye, Irak, Bahreyn, İran, Libya, Kuveyt, Batı Sahra’da hükümetlere karşı iç ayaklanmalar, belirli ülkelerin liderlerinin değişimiyle ve hükümetlere yaptırımlarla sonuçlanmıştır.

Adem Taşkaya’nın yazısı

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