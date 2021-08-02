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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altında

Adana’da tarlada başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: AA

Çukurova ile Karaisalı ilçeleri sınırındaki Küçükçınar Mahallesi’nde bugün saat 15:00 sıralarında yangın çıktı. Tarladaki anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.


Orman Bölge Müdürlüğü, yangına karadan ve havadan müdahale etti. Alevlerin yaklaştığı Bozcalar Mahallesi’nde yerleşim yerleri tedbiren boşaltılmaya başladı.

Yangının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması başladı.

Yangınlarda son durum…

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