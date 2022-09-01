Adana’da kadın cinayeti: Evinin bahçesinde öldürüldü

Adana’da bir kadın, evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü.

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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tek katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan Şermin Sarı’nın (24) kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Şermin Sarı’nın bir şüpheli tarafından darbedildiği sırada çığlık atarak yardım istediğini tespit etti.

İki çocuğu olduğu belirtilen kadının cenazesi incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.