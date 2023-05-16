Adana’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Adana’da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp iki kayınbiraderini ve halasını yaralayan A.C. isimli zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraf: csgorselarsiv

AA’nın haberine göre Sarıçam ilçesinde U.C., boşanma aşamasındaki eşi Burcu C., kayın biraderleri S.Ş. ve H.Ş. ile kendi halası M.Ç.’yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Burcu. C., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan U.C.’nin kullandığı silaha el konuldu.

Öte yandan Burcu C.’nin ölmeden önce yakınlarına “Çocuklarıma iyi bakın, size emanet” dediği öğrenildi.