Adana’da kadın cinayeti: Bir yıl önce silahla yaralayan erkek tarafından öldürüldü

Adana’da, Bahar Torun isimli kadın, yaklaşık bir yıl önce kendisini yaralayan eski erkek arkadaşı Burak Acar tarafından öldürüldü. Acar, gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın aktardığına göre iki çocuk annesi 39 yaşındaki Torun, oğluyla yürüdüğü sırada eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen 40 yaşındaki Acar’ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Saldırgan daha önce de silahla yaralamış

Torun’un yaklaşık bir yıl önce Acar tarafından silahla bacağından vurulduğu, bu nedenle çalıştığı özel güvenlik firmasındaki işini kaybettiği, daha sonra çalışmaya başladığı temizlik firmasındaki işini de Acar’ın işyerine giderek tehdit etmesi nedeniyle üç ay bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.