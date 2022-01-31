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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da kadın cinayeti: Anne ve kızını silahla vurarak öldürdü

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, kardeşinin dini nikahlı eşiyle kadının annesini silahla vurarak öldürdü.

AA’nın aktardığına göre Abdurrahman A. (32), Yenibaraj Mahallesi’nde oturan kardeşinin dini nikahlı eşi Hüda G. (39) ile annesi Naima G.’nin (70) evine gitti.


Şüpheli yanında getirdiği tabancayla tartıştığı anne ve kıza ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hüda ve Naima G.’nin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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