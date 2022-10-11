Adana’da IŞİD operasyonunda beş kişi gözaltına alındı

Adana’da IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında, beş şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen yedi şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Gözaltına alınan beş şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet’e götürüldü.

Ekipler, diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.