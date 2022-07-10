Adana’da bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan iki kişiyi yaraladı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kafede oturan iki kişi, üstlerine apartmanın dış cephesindeki beton parçalarının düşmesiyle yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Ziyapaşa Bulvarı’nda bir kafede oturan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö.’nün üzerine kafenin bulunduğu 10 katlı apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü.

Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

AA’nın aktardığına göre yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, düşen beton parçaları, bir otomobil ve elektrikli scooter’da hasara neden oldu.