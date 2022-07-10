Adana’da acil servisi 50 kişilik grup bastı: Hekimler hizmetten çekildi

Hekim Birliği Sendikası, Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisinde yaklaşık 50 kişilik bir grubun baskını sonrası can güvenliği tehlikeye giren hekimlerin iş bıraktığını bildirdi.

Fotoğraf: Twitter / Hekim Birliği Sendikası

Sendikanın Twitter hesabından Adana Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hesapları etiketlenerek şunlar yazıldı: “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir.”

‘Tutuklanmalarını talep ediyoruz‘

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi’nin Twitter hesabı üzerinden de çağrılar üzerine polis desteği getirildiği yazılarak şunlar dendi: “Çukurova Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, ‘O doktoru öldürmezsem adam değilim’ dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı.

Bir arkadaşımızın daha şiddete uğramasına tahammülümüz yok! Bir saatten uzun acili işlemez hâle getiren hasta yakınlarına karşı sadece sevk seçeneğinin kullanılmasını kabul etmiyoruz! Şiddetin olduğu yerde biz çalışmayacağız! Saldırganlar ve tehditler varken bir gözaltı bile yok!

‘Hasta bakmaya başlandı Emniyet ekibi burada’, ‘Sabaha kadar emniyet desteği devam edecek dendi’ Emniyet desteğiyle çalışmak zorunda kalmayacağız. Şiddete bulaşan herkesin tutuklanmasını talep ediyoruz.”