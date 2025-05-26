Adana'da 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira ceza: Beşi belediyeye ait

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ceyhan Nehri’ndeki kirlilik gerekçesiyle 11 arıtma tesisine 10 milyon 30 bin lira idari para cezası kesti. Bu tesislerden beşi Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Fotoğraf: AA

Bakanlık açıklamasına göre ekipler nehir yataklarını inceledi.

Atık su deşarjı olan 31 tesisten de 33 numune alındı.

Denetimlerde belediyenin Seyhan Arıtma Tesisi’nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği, deşarj edilen suların da referans değerleri sağlamadığı belirlendi.

Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin de referans değerleri sağlamadığı tespit edildi.

Ayrıca Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin gerekli çevre izinlerinin de bulunmadığı belirlendi.

Beş tesiste görülen ihlallerle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi’ne toplam 4 milyon 346 bin lira ceza uygulandı, altı sanayi tesisine de yaklaşık 5 milyon 684 bin lira ceza verildi.

Böylece Ceyhan Nehri’ndeki çevre kirliliğiyle ilgili 11 tesise Çevre Kanunu’na istinaden toplamda 10 milyon 30 bin lira idari ceza kesildi.