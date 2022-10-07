Adana Lezzet Festivali başladı

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali renkli etkinliklerle başladı.

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Adana Valisi Süleyman Elban, festivalin dünyadan da büyük ilgi gördüğünü belirtti. Festivalin pazar akşamına kadar çok renkli etkinliklere sahne olacağını söyleyen Elban şöyle devam etti:

“Hedefimiz, bir önceki yıl yaptığımızı muhafaza etmek ya da ona benzer bir program yapmak yerine, onun üzerine her yıl yeni bir tema, yeni bir konu ve yeni şovlar hazırlamak. Tabii ki mevcut Adana lezzetleri ile ilgili sofrayı da olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Hem göze hem gönüle hem mideye hem damaklara hitap edelim istiyoruz.”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin son yıllarda festivaller konusunda ön plana çıktığını ifade etti. Kentin ileri doğru koştuğunu ve umut verici gelişmeler olduğunu aktaran Karalar, şöyle konuştu:

“Adana bir lezzet kenti, tarih kenti, sanat kenti. Adana turizm ve tarım kenti, sanat ve ticaret kenti. Gerçekten olağanüstü güzel ve çok sayıdaki güzelliği bir arada barındıran kent. Bu konuda kentimiz açısından biz şanlıyız, Adana da şanslı.”

Kente özgü yemeklerin hazırlanmasının yanı sıra tarihi, konser ve kültürel etkinliklerinde gerçekleşeceği festival 9 Ekim’de sona erecek.