Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda’ya iki maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda’ya iki maç men cezası verdi.

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TFF’nin açıklamasına göre Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor’la oynanan maçta rakip takım sporcusuna ‘şiddetli hareketi’ nedeniyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda’ya iki maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildi.

PFDK’nin, Kayserispor’a 343 bin 500, Ankaragücü’ne 181, Trabzonspor’a 126, Başakşehir ve Fenerbahçe’ye 56’şar, Galatasaray’a da 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Kurulun, Yukatel Kayserispor görevlileri Ferhat Kök, Emel Karkuş, Oğuz Korkmaz, Abdullah Tükenmez ve Esra Toybıyık’a da 15’er gün hak mahrumiyeti cezası verdiği kaydedildi.