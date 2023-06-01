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Yaramazlara biraz batar!

Adana Demirspor başkanı bahis şirketlerini suçladı

Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, hatalı hakem kararlarının arkasında bahis şirketlerinin olduğunu savundu. Sancak, bunun sadece Türkiye’de değil, dünyada da yaşandığını söyledi.

Murat Sancak. (YouTube)
Murat Sancak. (YouTube)

Tivibu Spor’da konuşan Sancak, hakem kararlarını eleştirdi. Hatalı kararların bilerek verildiğine dikkat çeken Sancak, şunları dedi: 


*Bir şey söyleyeceğim belki ortalık karışır ama karışsın… (Sadece) Türk futbolunun başında değil, dünya futbolunun başında bahis olayları var. Bazı sonuçların ters gitmesi, hakem hatası olarak nitelendirilen bazı şeylerde başka konular var. 

*Çok büyük bir pazar, çok büyük bir pasta… Aynen silah ticareti, petrol ticareti gibi büyük bir pazar. Oraya aslında dikkat etmek gerekiyor.

*3-0 kazanacağın maçı bir bakmışsın kaybetmişsin. Herkesi şüphe altında bırakıyor. Dünya futbolunun en büyük sorunu bahistir. 

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