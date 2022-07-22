Adalet Partisi’ni hatırlatan AKP’li Elitaş: AKP’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Adalet Partisi’nin 1970’li yıllardaki oy kaybını hatırlatarak, parti tabanının AKP’ye ‘kırgın ve kızgın’ olduğunu söyledi.

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AKP’li Elitaş, Kayseri’nin yerel televizyon kanalı TV1’de katıldığı Gündem Özel programında ülke gündemini değerlendirdi.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin aktardığına göre ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşların AKP’ye kızgın olduğunu söyleyen AKP’li Elitaş, Adalet Partisi’nin de ‘1970’lerdeki petrol krizinden dolayı iktidardan düştüğünü’ söyledi: “Şu an AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?’ diyenler var. Ama böyle global bazda bir ekonomik sıkıntı, ne zaman oldu bilmiyorum ama herhâlde 70’lerde bir petrol kriziyle ortaya çıkan bir sıkıntıydı. O zaman çok önde olan Adalet Partisi’ni ikinci parti haline getirmişti. Tek başına iktidardan almıştı. Fakat 1929 buhranından daha ileri bir ekonomik krizle karşı karşıya dünya. Bizim gibi ülkelere de etkisi daha büyük oluyor.”

‘Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen seçmenin sağduyulu bir şekilde sandığa gideceğini’ savunan Elitaş, şunları dedi: “Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek alternatif olması, Cumhur İttifakı’nın tek güvenilir odak olması önümüzdeki süreçte sandık başına gidecek vatandaşlar sağduyusunu yapacak. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki… ‘Ya niye böyle yapıyorsunuz’ diye üzüntülerini ifade ediyorlar.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin’den feyz aldığı ‘yeni ekonomi modeli’nde düşük faizle ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedefliyordu. Böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomiyle TL’nin döviz karşısında değer kazanacağı öngörülüyordu. Bu kapsamda faiz oranı birkaç ay üst üste düşürüldükten sonra yüzde 14’te sabitlendi. Ancak beklenen olmadı. TL’nin değer kaybı sürerken enflasyon her geçen ay daha da artıyor. Ekonomideki diğer göstergelerse tepetaklak. Halk, ‘Türkiye modeli’ ekonomi politikalarının yarattığı hayat pahalılığıyla beraber her gün daha da yoksullaşıyor.