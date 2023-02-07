Acil tıp uzmanlarından depremzedelere 16 uyarı

MESUDE ERŞAN

Türkiye Acil Tıp Derneği Afet Komisyonu, depremzedelere yönelik uyarılar yaptı.

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Afet sonrası alınacak bazı önlemlerin daha büyük zararların oluşmasını engelleyebileceğine dikkat çekildi. Dernek özellikle 10 ilde afeti yaşayanlara şunları hatırlattı:

*İlk 72 saatte imkanlar kısıtlıdır. Bu zamanın lojistik, malzeme, personel temini ve koordinasyonu için gerekli olduğunu, bölgelerin kendi imkanlarıyla mücadele ettiğini unutmayın!

*Göçük altında ne kadar kaldığınızdan bağımsız olarak bir hekim kontrolünden geçmeyi ihmal etmeyin.

*Göçük altındaki özellikle yaygın kas hasarına bağlı gelişecek ve ölümcül olabilecek durumlarda dahi (böbrek yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi) erken dönemde herhangi bir şikâyete yol açmayabileceğini unutmayın.

Ambalajlı yiyecek, içecek tüketin

*Afet bölgelerinin yeterli temiz içecek ve yiyecek bulmak zor olabilir. Temiz gıdalar (ambalajlı yiyecek ve içecekler) tüketin.

*Mevsim koşulları bir kişinin erken dönemde donmasına neden olabilir. Bu nedenle göçük altındaki bireylerin cenin pozisyonu alması veya göçükten çıkarılan yaralıların erken dönemde termal giysilerle donatılması ya da en azından üzerindeki ıslak kıyafetlerin değiştirilmesini sağlayın.

*Isınmak için çakmak ve ateşli ısıtıcılardan uzak durun. Bölgede doğalgaz, tüp veya yakıt artıkları olabilir.

Çocukları ateşten uzak tutun

*Isınma amaçlı yakılan ateşlerin tehlikeli maddelere temasına dikkat edin. Çocukları ateşten uzak tutun ve dumanı uzun süre solumaktan kaçının.

*Göçük altından çıkarılan bireyleri kontrolsüz olarak taşımayın. Boyun, omurga hasarına dikkat edin. Etrafınızı mutlaka bu konuda uyarın.

*Göçük altından çıkarılan yaralıların -psikolojik- büyük bir travma yaşadığının, kendi ve çevresi hakkında hatalı kararlar alabileceğinin farkında olun.

*Göçük altında bir kişiye ulaşıldığında ve güvenli alana alındığında bilinci kapalı ve soluk almıyorsa bir sağlık çalışanı gelene kadar kalp masajı yapın.

Hekime sormadan ilaç kullanmayın

*Hekiminize sormadan ağrı kesici, aspirin gibi ilaçlar asla kullanmayın!

*Kişisel iletişim araçlarını uzun süre kullanmayın. Bölgenin yoğun telekomünikasyon ihtiyacının farkında olun.

*Göçük alanlarında profesyonel arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonundan asla çıkmayın.

*Resmi kaynaklar hariç, sosyal medya, kişiler, Whatsapp grupları ve diğer medya araçlarının doğruluğu şüpheli ve bazen de kötü amaçlarla yönlendirilmiş haberler yayılabileceğini unutmayın. Doğruluğu teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmeyin.

*Vücudunuzdaki yaralanma alanları hafifse dahi eğer kesi, yırtılma gibi cilt bütünlüğünü bozan yaralanma varsa ve tetanos aşısı eksikse aşılanmayı unutmayın.

*Kronik hastalıkları olan hastaların bilgisini, erken dönemde ilaç temini ve yakın takip için afet alanındaki sağlık çalışanlarıyla paylaşın.