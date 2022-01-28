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Yaramazlara biraz batar!

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinleri iki ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak’tan itibaren iki ay daha uzatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Covid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak’tan itibaren iki ay uzatıldığı belirtildi.


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