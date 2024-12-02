Açığa alınan asistan hekim: Mesleğimin yargılanmasına izin vermeyeceğim

MESUDE DEMİR

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu üyesi ve hastane temsilci Dr. Barış Kaya, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmamasına rağmen, genel cerrahi asistanlığı görevinden alınması üzerine oturma eylemi yapmaya hazırlanıyor.

Fotoğraflar: Diken

Memuriyeti devam ettiği için başka yerde çalışamayan Kaya, “Mesleğimin yargılanmasına izin vermeyeceğim” diyor.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde uzmanlık eğitiminin üçüncü yılını tamamlamak üzere olan Kaya’nın, açığa alınma kararı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iki ay daha uzatıldı. Bunun üzerine ilk karardan sonra idari mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilmedi. Müdürlük söz konusu kararı her iki ayda bir yeniden değerlendirecek.

Kaya hakkında geçen ay terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla ceza davası da açılmıştı.

Sesini duyurmak için bastırdığı broşürü dağıtıyor. Görevine iadesi için imza topluyor. Şimdiye kadar 800 kişi imzaladı. İl tabip odaları, başka meslek örgütleri ve sendikaları ziyaret ediyor. Uğradığı mağduriyeti anlatıyor. Milletvekillerine ulaşmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün kararına karşı öfke duyduğunu söyleyen Kaya şöyle konuştu:

“Hasta mağduriyeti, zararı yok, kamu zararı yaratmamışım, hastaneyle, çalışmamla ilgili bir şikayet yok. Neden hekimlikten uzaklaştırılıyorum? İl müdürlüğü kendine bir vazife çıkardı. Dava bile açılmadan açığa alındım.”

Kaya mücadelesinden sonuç almaması halinde hastane ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 5 Temmuz’da gözaltına alınan Kaya, soruşturmasının devam etmesine rağmen İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 6 Eylül’de, iki ay süreyle açığa alınmıştı. 8,5 yıllık hekim olan Kaya’nın açığa alınması, uzmanlık eğitiminin de aksaması anlamına geliyor.

Kaya 2,5 yıl Cizre’de aile hekimi olarak çalışırken, Şırnak Tabip Odası yönetim kurulu üyesiydi. Daha sonra üç yıl Gaziantep’te aile hekimliği yaptı. Gaziantep’e tayinini aldırırken güvenlik soruşturmasından geçti. Herhangi bir sorun yaşamadı. 2021’de Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girdi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünü kazandı.

Kaya’nın evi dört kez polis tarafından basıldı. Son ikisinde gözaltına alındı. Dörder gün gözaltında kaldı. 2 Temmuz’daki en son gözaltında tutuklanmaya sevk edildi ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Üzerinden iki ay geçtikten sonra da 6 Eylül’de sağlık il müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldı. 12 Eylül’deyse valilik kararıyla iki ay süreyle açığa alındığını öğrendi.

Kaya odadaki görevi nedeniyle, insan hakları ihlallerine uğrayanlardan talep edenleri ziyaret ediyor.

Öte yandan soruşturmasıyla ilgili gizlilik kararı var. Kaya, Diken’e daha önce verdiği röportajda sosyalist bir hekim olduğunu, asistanlığı boyunca savunduğu değerler ve hak talepleri nedeniyle mobinge uğradığını, dünya görüşü nedeniyle baskı gördüğünü söylemişti.