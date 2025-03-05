Aborjinlerin kutsal mekanında çalışan maden şirketine 'ceza'

Avustralya’da mahkeme Aborjinlerin kutsal saydığı bir alanda 13 yıl boyunca izinsiz çalışma yapan İsviçreli madencilik şirketine 31 bin 500 dolar (1 milyon 147 bin lira) ‘ceza’ kesti.

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Glencore adlı şirket ülkenin kuzeyinde Aborjinler için kutsal ‘Damangani’ bölgesine önce izin almadan korkuluklar yerleştirdi. 2009 ile 2022 arasında izinsiz su izleme çalışmaları yaptı.

Yerel mahkeme, şirketin kutsal alanlarla ilgili ülkedeki düzenlemeleri ihlal ettiğine hükmetti.

31 bin 500 dolar para cezasına çarptırılan şirketse Aborjin topluluğunu endişelendirdiği için özür mesajı yayınladı.

Mesajda, kültürel miras açısından önemli yerlerde bölgenin ‘geleneksel sahipleriyle’ birlikte çalışıldığı öne sürüldü.