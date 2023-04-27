Abdurrahman Yıldırım: Seçime kontrol altında kurla girmek

Hükümet Aralık 2021’de KKM’ye geçerken herhalde o günkü kur yangınını söndürürken aynı zamanda seçimlere bu uygulama ile girmeyi de amaçlamıştır. Çünkü döviz kurunun kontrol altına alınmasında önemli bir fonksiyon üstlendi.

Buna çok sayıda yeni eklemeler ve döviz piyasasında adeta sıkıyönetime dönüşen uygulamalarla kurların kontrol altında tutulduğu bir ortamda seçime gidilmek isteniyor.

Kurun kontrolden çıkmaması toplum ve ekonomi için de iyi bir gelişme ve aynı zamanda enflasyondaki düşüş söyleminin desteklenmesi açısından kritik önemde.

Ancak kurdaki sıkıyönetim rejiminin belli sonuçları ortaya çıkmaya, piyasanın aktörlerinde stres yaratmaya başladı. Son dönemin en can alıcı konusu döviz likiditesi veya nakit dövize ulaşmak oldu.

İthalatçı, ihracatçı, borcunu ödemek isteyen, şu veya bu nedenle döviz almak isteyenler bunu bankalardan karşılayamayınca mecburen serbest döviz piyasasına yöneliyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı