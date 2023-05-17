Abdurrahman Yıldırım: Seçim sonrasının zorluğu

Seçim ortamında yurtiçi talep canlı, faiz oranı düşük, kurlar aşağı yukarı kontrol altındaydı. Tutulan döviz kuru ve kamusal zamlar ile düşen enerji maliyetleri dikkate alınınca şirketler için elverişli ve rahat bir ortam geçirildiği söylenebilir.

Zorluk ise seçim sonrasında başlayacak. Seçim öncesi yapılan kamusal kaynaklı harcamaların bir bölümü yapılmayacak. İç talep canlılığını kaybedecek. Bütçenin toparlanması için kamuya kaynak da gerekli.

Mecliste çoğunluğu alan mevcut iktidarın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması yüksek olasılık. Ekonomi, para ve kur politikalarının değiştirilmesi gerekiyor ama iktidarın devamı halinde bu ne kadar olabilecek?

Faiz ne ölçüde artırılacak? Ya da faizler artırılmayacaksa enflasyonla mücadelede elde sadece döviz kurunun tutulması kalacak.

Dolayısıyla faizin tutulup da kurun salınması seçeneği enflasyonu yükseltecek. Ama 10 ay sonra yeni bir seçim daha yapılacak. Enflasyonun yeniden yükselmesi iktidarın işine gelmeyecek.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı