Abdurrahman Yıldırım: Ne olacak bu yüksek karlar?

Hem son dönemin halka açılan şirketler daha küçük ölçekli ve karları da doğal olarak küçük ve orta ölçekli olduğundan toplama etkisi düşük. Üstelik bu kar artışı, geçen yılın aynı dönemindeki 21.8 milyar dolarlık ve yüzde 108 oranıyla yükselen karın üzerine geliyor. Bu yılki kar artışı ise yüzde 75 düzeyde. Dolar bazında böylesi yüksek karlar elde ediliyor. Peki ne olacak bu karlar? Regüle edilen sektör olarak bankacılıkta karlar dağıtılmayabilir veya çok sınırlı izin verilebilir. 2008 sonrasında durum böyle. Ancak reel şirketler karını dağıtıyor ve dağıtacak da. Karların yüksek oranlarda sermayelere eklenmesi eğilimi bizde zayıf. Dolayısıyla 2022 karları 2023 yılında dağıtılırken borsa belki tarihinde görmediği bir durumla karşılaşacak. Borsa ilk kez temettüye boğulabilir. Gerçi bu ifade biraz abartılı kaçabilir. Çünkü faaliyete geçtiği ilk yıl borsada temettü verimliliği yüzde 13’tü. Ama o yıl hariç belki de en yüksek temettü verimliliğine ulaşılabilir.

Tarihi negatif faizler parayı borsa tarafına doğru itiyor. Şirketler da parayı çekecek tarihi yüksek karlılık dönemini yaşıyor. Süreç başladı ve belki yarısına geldik. Yabancılar bu kervana katılırsa süreç hızlanır, aslında katılmasalar daha iyi olur. Çünkü oynaklığı artırabilirler. Türkiye’nin yabancı sermayeye karşı tutumu netleştikten sonra borsaya gelmeleri daha uygun.

İlk kez her tarafından kıstırılmış para ile ilk kez bu kadar yüksek şirket karları borsada buluşuyor. Bu kez de rekor kırılmazsa ne zaman ve hangi şartlarda diye sormak lazım.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı