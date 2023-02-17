Abdurrahman Yıldırım: Konutta fiyatta da rekor, yıkımda da

2011 yılı sonrası performansına bakıldığında konut fiyatları 2020’ye gelinceye kadar yıllık bazda en çok yüzde 15 kadar artmış.

Konut fiyatlarında 2020’de yüzde 30.4, 2021’de yüzde 59.7 ve 2022’de ise yüzde 167.8 ile üç yıl arka arkaya hem kendi rekorumuzu egale ettik, hem dünyada birincisi olduk.

Konut fiyatlarının rekor kırması maalesef deprem sırasında rekor yıkımları ve göçük altında kalmaları önleyemedi.

Üç yıllık dünya konut fiyat birinciliğinin ardından 11 ilde yaşadığımız deprem büyük bir yıkıma yol açtı.

10 binlerce insanımız enkaz altında kaldı. Can kaybı 38 bini, yaralı sayısı 108 bini geçti.

Yıkılan ve acil yıkılması gereken bina sayısı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlemesine göre 61.722, konut ve bağımsız bölüm sayısı da 263.800.

Ortaya çıkan tablonun nedeni ise 70 yıldan beri inşaatın başından sonuna kadarki süreçte yaygın bir dolandırıcılık ve rant ağının oluşmasında yatıyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı