Abdurrahman Yıldırım: Kamusal zamlar seçim sonrasına ertelenecek

Burada hükümet karar verici konumunda. Eğer cari açığı göze alıp enflasyonu biraz daha aşağı bastırmak isterse döviz kurlarını düşürebilir. Bu imkanı artık var. Ancak ihracat yüzde 3 artışa kadar yavaşladı ve ihracatçılar büyük baskı altında.

Önümüzdeki aylarda enflasyonun düzeyini belirleyecek gelişmelerden biri yılbaşında asgari ücrete, ücretlere, maaşlara yapılacak zammın oranı olacak. Enflasyon oranının kayda değer üzerinde artışlar talep yoluyla enflasyonu besleyecektir.

Aynı zamanda EYT yasallaşırsa geniş kitlelerin emekli edilmesi, ödenecek tazminatlar da belli bir şekilde harcamaya dönecek.

Bunun karşılığında enflasyonu aşağı çekecek ve ithal fiyatlarını, dolayısıyla üretici fiyatlarını dizginleyecek tek faktör döviz kurları olacak.

Elbette bu sırada kamusal zamlar tutulacak, bekletilecek ve seçim sonrasına ertelenecek.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı